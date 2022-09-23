"Пятницы ради будущего" по всей Европе

Молодые экоактивисты вышли на новые акции протеста "Пятницы ради будущего" в нескольких городах мира. Самые массовые манифестации — в европейских столицах. Тысячи школьников и студентов призывают политиков перейти от слов к действиям в области борьбы с изменениями климата.

"То, с чем мы столкнулись сейчас — это возможность коллапса цивилизации, если мы ничего не предпримем и кардинально не изменим себя".

В Риме манифестация проходит накануне парламентских выборов, назначенных на воскресенье: участники акции говорят, что внимательно следят за тем, как политики отражают экологическую повестку в партийных программах и реальных действиях.

"Нам нужно гораздо больше, чем заявления и намерения. Нам нужен план, гарантирующий энергетический переход, чтобы этот план никакое правительство не смогло в будущем отменить. Нужны гарантии, потому что это жизненно важно".

По мнению экоактивистов, мировые правительства делают совершенно недостаточно для достижения климатических целей Парижского соглашения 2015 года, не говоря уже о более жёстких альтернативных программах.

В качестве примера, почему действовать следует немедленно, они приводят минувшее лето, ставшее рекордно жарким и сухим на большей части Европы.

Основательница "Пятниц ради будущего" Грета Тунберг в этот раз в шествиях участия не принимала.