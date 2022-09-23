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Сирия

Трагедия у побережья Сирии: погибли десятки мигрантов

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 Euronews
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Трагедия произошла у побережья Сирии
Трагедия произошла у побережья Сирии   -   Авторское право  Bilal Hussein/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Более 80 человек стали жертвами кораблекрушения у побережья Сирии вблизи Тартуса. Переполненный катер со 150 мигрантами на борту следовал из Ливана в Европу. На судне в основном находились семьи, состоящие из женщин, детей и подростков  - ливанцы, палестинцы, сирийцы. 

Сирийская береговая охрана спасла около 20 человек, продолжаются поиски пропавших без вести.

Отец одного из выживших ливанцев рассказал, что в обмен на возможность попасть в Европу его сын отдал контрабандистам свою квартиру в Ливане, но теперь все члены его семьи погибли либо числятся пропавшими без вести. 

Трагедия произошла на фоне усугбляющегося с каждым финансового и социального кризиса в Ливане

В ООН сообщили, что за последние 3 года более 1500 ливанцев пытались добраться по морю до берегов Европы.