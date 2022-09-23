Трагедия у побережья Сирии: погибли десятки мигрантов

Более 80 человек стали жертвами кораблекрушения у побережья Сирии вблизи Тартуса. Переполненный катер со 150 мигрантами на борту следовал из Ливана в Европу. На судне в основном находились семьи, состоящие из женщин, детей и подростков - ливанцы, палестинцы, сирийцы.

Сирийская береговая охрана спасла около 20 человек, продолжаются поиски пропавших без вести.

Отец одного из выживших ливанцев рассказал, что в обмен на возможность попасть в Европу его сын отдал контрабандистам свою квартиру в Ливане, но теперь все члены его семьи погибли либо числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла на фоне усугбляющегося с каждым финансового и социального кризиса в Ливане

В ООН сообщили, что за последние 3 года более 1500 ливанцев пытались добраться по морю до берегов Европы.