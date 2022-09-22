Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, вступивший в силу накануне, 21 сентября, опубликован на официальном веб-сайте Кремля.

Всего в указе 10 пунктов, однако в общедоступной версии документа седьмой пункт отсутствует.

Текст указа снимок экрана

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков после объявления о мобилизации заявил, что седьмой пункт предназначен "для служебного пользования", в нем указано количество людей, которые могут быть призваны в армию.

"Новая газета. Европа" пишет, ссылаясь на источник в администрации президента, что в вооруженные силы планируют призвать до миллиона человек.

"Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе", – цитирует издание источник в Администрации президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эти утверждения назвал ложью.

Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе "Новая газета. Европа"

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. По его словам, у России огромный мобилизационный ресурс — почти 25 миллионов человек, а мобилизации подлежат чуть более 1%.

На вопросы о седьмом пункте Песков ответил: "Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал - 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно".

Согласно заявлениям представителей Минобороны, мобилизации подлежат те, кто имеет военно-учетную специальность и "соответствующий опыт". О мобилизации студентов и служащих срочной службы речи не идет, заверяют в Минобороны РФ.