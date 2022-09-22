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Бизнес

ЦБ Швейцарии отказался от отрицательной ключевой ставки

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 Euronews
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Здание Национального банка Швейцарии
Здание Национального банка Швейцарии   -   Авторское право  AP Photo

Национальный банк Швейцарии повысил учётную ставку до 0,5% годовых. Впервые за 7 лет она оказалась положительной. Швейцария стала последней европейской страной, которая отказалась от отрицательной ключевой ставки ради борьбы с инфляцией. Регулятор повысил её уже во второй раз за этот год и не исключает, что придётся повышать и дальше. Инфляция в Швейцарии составляет 3,5% — самый высокий уровень за 30 лет.