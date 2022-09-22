ЦБ Швейцарии отказался от отрицательной ключевой ставки

Национальный банк Швейцарии повысил учётную ставку до 0,5% годовых. Впервые за 7 лет она оказалась положительной. Швейцария стала последней европейской страной, которая отказалась от отрицательной ключевой ставки ради борьбы с инфляцией. Регулятор повысил её уже во второй раз за этот год и не исключает, что придётся повышать и дальше. Инфляция в Швейцарии составляет 3,5% — самый высокий уровень за 30 лет.