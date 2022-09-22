Саша Вакулина, Euronews:

"Объявление Владимира Путина о "частичной мобилизации" отразило множество проблем, с которыми сталкивается Россия в ходе своего буксующего, по мнению американского Института изучения войны (ISW), вторжения в Украину. Как считают эксперты, Москва вряд ли сможет решить эти проблемы в ближайшие месяцы.

В среду было объявлено, что мобилизованы будут только резервисты, прошедшие первоначальную военную службу. Ещё в марте Институт изучения войны подсчитал, что в России более 2 миллионов резервистов, но "лишь около 10 % из них проходят постоянную подготовку после окончания основной военной службы, которая длится год".

Пока не ясно, какая часть российского резерва уже была направлена для участия в боевых действиях в Украине. Министерство обороны Великобритании называет недавно объявленную мобилизацию "признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине".

Посмотрите на эту карту: на ней фигурируют подтверждённые ISW российские регионы, направляющие "добровольческие" подразделения в Украину. Из тех, что выделены красным, на войну отправились несколько подразделений. Владимир Путин отметил, что линия фронта теперь тянется более чем на тысячу километров, чем объясняется необходимость усилит российское военное присутствие.

Между тем российская армия продолжила наземные атаки на Бахмут и Авдеевку, в то время как украинское контрнаступление продолжается на северо-востоке в направлении Донбаса и на юге страны.

Эксперты ISW утверждают, что частичная мобилизация в России не помешает Украине освободить больше оккупированных территорий в течение зимы.