Болгария отпраздновала День Независимости

В Болгарии отметили День независимости. Это - оригинальный текст Манифеста к болгарскому народу, составленный премьер-министром Александром Малиновым в царском поезде на пути в Тырново. Подпись под документом поставили князь Фердинанд I (позднее провозглашенный царем) и министры правительства. Следы на сложенном 114 лет назад листе бумаги видны и по сей день.

Михаил Груев, директор Государственного архива: "Это одно из немногих событий в болгарской истории, которое произошло не только без иностранной помощи,но и вообще против течения, вопреки интересам великих держав".

Независимость Болгарии была торжественно объявлена в Церкви Сорока мучеников в Тырнове, 22 сентября 1908 года. Князь Фердинанд принял титул царя.

Тодор Чобанов, историк: "Болгария оказалась в очень тяжелой десятилетней изоляции, ситуации, которую удалось преодолеть благодаря независимости. Это положило конец самой большой проблеме - зависимости Болгарии, ее вассальному статусу по отношению к султану Османской империи. Это произошло без крови, без войны, без насилия".

Это один из немногих снимков, сделанных в 1909 году. Годовщина празднования независимости собрала в Старой Столице Велико-Тырнове тысячи горожан и гостей.