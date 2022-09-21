В России проходят протесты против частичной мобилизации

В российских городах Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Новосибирске и Томске и после объявления президентом Путиным частичной мобилизации, начались протестные акции. Ранее выйти на улицы под лозунгом "Нет могилизации" призвало молодежное демократическое движение "Весна". Власти предупреждают граждан о наказании за участие в несогласованных митингах. Что о мобилизации думают столичные жители?

"Да, конечно, спесь во мне может сказать, да, вперед на войну, но здравый смысл говорит, что я могу там умереть, а у меня семья, у меня близкие, друзья. Спорно, не могу сказать точно".

"Президент делает объявления исходя из той ситуации, в которой, как он считает нужно принять такое решение. Мы же сейчас находимся в такой ситуации, когда мы не можем комментировать то, что он сказал. Президент сказал, значит сказал".

"Мне без разницы. Я человек простой. Скажут - пойду. Сдохнем все, кто - раньше, кто - позже. Чего тут бояться?"

Приказ о мобилизации, судя по всему, спровоцировал массовый выезд россиян из страны. Билеты на рейсы из России распродаются молниеносно, особенно в государства, в которые не требуется виза. На сайте Turkish Airlines до следующего понедельника распроданы все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул. Продают проездные документы и через социальные сути.