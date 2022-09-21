Китайские учёные клонировали волчицу

Майя, первая в мире клонированная арктическая волчица - проблеск надежды для всех исчезающих видов. По словам создавших её китайских ученых, она была получена с использованием генетических образцов другой арктической волчицы, которую также звали Майей, но которая умерла в зоопарке на севере Китая 9 месяцев тому назад. Эмбрион вынашивался в утробе бигля - собака сыграла роль суррогатной матери.

Цзяо Цзиньпинь, менеджер компании Sinogene Biotechnology, стоящей за проектом, говорит:

"Новорождённый волк имеет тот же геном, что и исходный волк, но клонированное животное жило не с другими волками, а с собакой. На самом деле, для клонированных домашних собак и кошек также существует проблема ранней социализации. Чем раньше социализация - тем полезнее для их дальнейшего развития".

Sinogene Biotechnology заявляет, что это крупный прорыв в генетических технологиях, который может способствовать сохранению исчезающих видов. Тем не менее клонирование остается спорным занятием, и некоторые представители научного сообщества говорят о существующих этических проблемах и оставшихся без ответа вопросах, касающиеся воздействия на биоразнообразие.