Если завтра война: Госдума РФ одобрила введение в УК понятий "мобилизация" и "военное время"

Государственная дума России приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Поправки были представлены ко второму чтению законопроекта о возможности замены для заключенных неотбытого срока принудительными работами.

Изменения вносятся в ст. 63 Уголовного кодекса РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание"). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Согласно закону, теперь периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Также поправки вводят новые статьи УК РФ — "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1) и "Мародёрство" (статья 356.1). За эти преступления грозит наказание до 10 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Кроме того в Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет говорится в тексте поправок

Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, которая установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, подчёркивается в поправках.

При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".