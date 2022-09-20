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мир

Карта боевых действий в Украине/ 20 сентября 2022

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие   -   Авторское право  AP Photo

Украинская армия продолжает наносить удары по российским военным, транспортным и тыловым объектам на юге Украины, в Херсонской области. Об этом сообщает американский аналитический центр Институт по изучению войны (ISW):

В то же время контрнаступление продолжается на северо-востоке, где Украина, по-видимому, совершила прорыв в Луганской области.

Давайте посмотрим на последнюю ситуацию на местах.

По мнению ISW, украинские силы, вероятно, продолжат ограниченные и локальные наступательные операции через реку Оскол и на линии Лиман — Белогоровка.

Теперь рассмотрим Белогоровку повнимательнее, поскольку кадры геолокации боёв подтверждают, что украинские войска отбили Белогоровку, которая находится в 20 км от участка Лисичанск-Северодонецк. Это был последний украинский плацдарм в Луганской области, который Россия захватила 3 июля.

Такое развитие событий теперь означает, что Россия больше не имеет полного контроля над всей Луганской областью, не говоря уже о Донецкой .

ISW пишет: Срочное обсуждение среди российских марионеток необходимости проведения референдумов для немедленной аннексии Луганской и Донецкой областей позволяет предположить, что продолжающееся контрнаступление Украины на севере вызывает панику у марионеточных сил и некоторых лиц, принимающих решения в Кремле.

Что по этому поводу говорит Москва? Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "референдумы в Донбассе необходимы не только для системной защиты жителей тех и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости".

Источники: https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates