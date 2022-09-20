Итальянцы готовятся ко всеобщим выборам на фоне энергетического кризиса

До всеобщих выборов в Италии осталось всего несколько дней. Избиратели отправятся на участки для голосования в предстоящее воскресенье 25 сентября. Многие жители Апеннин говорят, что обеспокоены надвигающимся энергетическим кризисом, возможным экономическим спадом и снижением своих доходов.

Роберто, продавец: "У меня нет никаких ожиданий от этих выборов, есть чувство отчаяния. Я не знаю, за кого я могу проголосовать. Все что-то обещают, но эти обещания никогда не выполняются. Это действительно очень сложно".

Саша: "Выборы не за горами. Мы ожидаем, что будущая власть снизит затраты на электроэнергию, и прочие счета. Честно говоря, все так зыбко. С такими тарифами трудно сводить концы с концами, да и цены на продукты в супермаркетах также сильно выросли".

Симона, водитель такси: "Я не настроена оптимистично в отношении выборов, но я все равно пойду голосовать, обязательно пойду, и выполню свой гражданский долг. Но я не могу подходить к этим выборам с большой надеждой, потому что, честно говоря, у нас нет квалифицированных подготовленных людей. "

В Италии, согласно закону о выборах, опросы общественного мнения перестают публиковать за 15 дней до голосования. По данным последних социологических исследований, правоцентристская коалиция в составе "Братьев Италии" Джорджи Мелони, "Лиги" Маттео Сальвини и партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, может набрать около 50% голосов, и получить абсолютное большинство мест в Палате депутатов и Сенате. Аальянс левых сил во главе с Демократической партией Энрико Летты отстает от соперников на 20%.

За четыре года в Италии сменилось три коалиции, представляющих разные политические спектры.