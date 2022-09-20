Забеги быков в Испании: быть или не быть?

Все готово к сегодняшнему забегу быков в Бесерриль-де-ла-Сьерре, маленьком городке в сельской местности в окрестностях Мадрида.

Забег прошёл гладко, без серьезных травм среди участников Они отделались лишь несколькими ушибами и синяками. Но не везде и не всегда всё заканчивается так благополучно. В Испании в этом году по меньшей мере 13 человек погибли во время забегов быков и других подобных мероприятий по всей Испании.

Но те, кто защищает традиционные фестивали, говорят, что это часть заветной традиции.

Антонио Леаль, заводчик бойцовских быков:

"Риск — это часть праздника, и многие люди любят риск. Это адреналин, который есть у всех нас внутри. Чуять опасность и убегать от неё, от быка, это здорово!"

Хайме Веласкес, Euronews:

"Народные праздники с участием быков подверглись широкой критике со стороны групп по защите прав животных, и сейчас всё больше испанцев задаются вопросом, должны ли мы сохранять традицию, которая иногда может привести к гибели людей".

Испанское правительство пыталось остановить организацию забегов быков, ссылаясь на то, что это решение соответствует растущей поддержке прав животных. Но в то время как число коррид в стране сократилось на 40%, количество популярных фестивалей с забегами остается неизменным: более 15 000 в год.

Ана Бежар, руководитель отдела по связям с общественностью организации и по защите животных PACMA:

"Эти народные праздники уносят как человеческие жизни, так и жизни животных, и правда в том, что над ними почти нет контроля".

Мэры городов по всей Испании выразили озабоченность по поводу сохранения этой традиции - и в то же время обеспечения безопасности людей.

Антонио Эрреро, мэр Бесерриль-де-ла-Сьерры:

"Мы не должны прекращать эти народные праздники, которые отмечаются годами, но нам необходимо усилить меры безопасности".

В этом году забег быков в Бесерриль-де-ла-Сьерре был перенесен на новое место, в более короткий переулок, чтобы свести к минимуму несчастные случаи, и с большими предорсторожностями - так, в нём могли принимать участие только те, кто в состоянии бежать.