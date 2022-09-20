Захват заложников в Грузии: преступник требует 2 миллиона долларов, вертолет и российский флаг

Вооруженный грабитель захватил в банке в городе Кутаиси на проспекте Руставели 12 заложников и удерживает их уже в течение нескольких часов. Об этом сообщили представители полиции Грузии. По данным грузинских СМИ, мужчина, личность которого пока не установлена, потребовал 2 миллиона долларов, вертолет для вылета из страны и российский флаг.

Сообщается, что преступник озвучил свои требования в видео, размещенном на странице одного из заложников в Facebook. Пока нет никакой информации о пострадавших во время вооруженного захвата.

Грузинской полицией предпринимаются меры по освобождению заложников.

Кутаиси - город с населением 147 000 человек, расположенный примерно в 180 км к северо-востоку от столицы Грузии Тбилиси.

В МВД Грузии сообщили, что начато расследование по факту нападения на одно из отделений Банка Грузии, террористического акта, захвата заложников, а также незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов.