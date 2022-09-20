English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Грузия

Захват заложников в Грузии: преступник требует 2 миллиона долларов, вертолет и российский флаг

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Полиция пытается освободить заложников
Полиция пытается освободить заложников   -   Авторское право  Mtavari Channel via AP

Вооруженный грабитель захватил в банке в городе Кутаиси на проспекте Руставели 12 заложников и удерживает их уже в течение нескольких часов. Об этом сообщили представители полиции Грузии. По данным грузинских СМИ, мужчина, личность которого пока не установлена, потребовал 2 миллиона долларов, вертолет для вылета из страны и российский флаг.

Сообщается, что преступник озвучил свои требования в видео, размещенном на странице одного из заложников в Facebook. Пока нет никакой информации о пострадавших во время вооруженного захвата.

Грузинской полицией предпринимаются меры по освобождению заложников.

Кутаиси - город с населением 147 000 человек, расположенный примерно в 180 км к северо-востоку от столицы Грузии Тбилиси.

В МВД Грузии сообщили, что начато расследование по факту нападения на одно из отделений Банка Грузии, террористического акта, захвата заложников, а также незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов.