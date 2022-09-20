Запрет в действии: россияне у закрытых дверей

Для многих граждан России границы стран Балтии и Польши отныне закрыты. Правительства этих стран заявляют, что визовый режим был ужесточен в ответ на широкую общественную поддержку российского вторжения в Украину.

По данным ВЦИОМ, загранпаспорт сегодня есть у 29% россиян , шенгенская виза — только у 2%

Говорят жители Москвы:

"Это очень печально на самом деле, потому что больше наши русские люди ездят за границу, тем больше они узнаю про Европу и европейские ценности".

"Я думаю, что это просто здорово, потому что пусть им будет очень плохо, потому что русские не привезут им денег вообще, поэтому они останутся с голой ж...".

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, запрет направлен против "московской и петербургской элиты, которая имеет некое влияние на Кремль".

Говорят жители Таллина:

"Это правильное решение. Это правильно в принципе реагировать жестко на происходящее. К сожалению, страдают люди, но в Украине люди страдают еще больше".

"В чем русские виноваты? Многим русским, которые живут в Таллине, запрещено ездить в Россию, а их родственники не могут сюда приехать".

"Это хуже только для стран, в которые приезжали люди, тратили деньги, это плохо для туризма, это плохо для людей которые работали в сфере туризма. С точки зрения того, что в России что-то психологически изменится — точно нет".

В течение первого дня запрета 26 россиян с действующими шенгенскими визами не были пропущены в Литву.

В совместном заявлении премьер-министров четырех стан говорится, что поездки в ЕС – это "привилегия, которая не относится к числу прав человека".