Война в Украине: карта боевых действий

Украинские силы продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на усилия России по их сдерживанию - сообщает Институт изучения войны в своей последней оценке военных действий. Эксперты добавляют, что российские силы продолжали наносить удары по приграничным районам вдоль Харьковско-Белгородской области и провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Российские войска понесли катастрофические потери в живой силе и технике в боях за восток Украины, и особенно в ходе украинского контрнаступления в Харькове, говорится в отчете, а Донецкая область является единственным регионом Украины, где они все еще пытаются проводить наступательные операции на земле.

На юге - украинское контрнаступление в Херсонской области, тем не менее, продвигается вперед, и российские войска, похоже, пытаются замедлить его и, скорее, отступить на более подходящие для обороны позиции, чем остановить его или повернуть вспять.

По оценке института, российские силы, вероятно, пытаются провести более продуманный и контролируемый отход в западной части Херсонской области.

Украинские силы, вероятно, вернут себе большую часть, если не всю западную часть Херсонской области, в ближайшие недели, если они продолжат блокировать российские наземные коммуникации и будут продолжать свое наступление.

Российские власти опровергают эту информацию, заявляя, что их войска отразили здесь контрнаступление украинских сил.

В обновленном разведывательном отчете министерство обороны Великобритании заявило, что российские удары по гражданской инфраструктуре, включая энергосеть и плотину, усилились. "Сталкиваясь с неудачами на линии фронта, Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, в попытке напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства", — говорится в сообщении.