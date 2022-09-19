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Швейцария

"Нельзя заставлять женщин работать лишний год"

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По данным опросов, большинство швейцарцев за реформу, но противники не сдаются
По данным опросов, большинство швейцарцев за реформу, но противники не сдаются   -   Авторское право  FABRICE COFFRINI/AFP or licensors

В Швейцарии — массовые манифестации за неделю до референдума, который называют важнейшим за несколько лет. Среди вынесенных на него вопросов — новый этап пенсионной реформы. Камень преткновения — предложение повысить пенсионный возраст для женщин, с 64 лет до 65.

По данным опросов, большинство швейцарцев — с небольшим перевесом — в целом поддерживают эту инициативу. Но левые партии — которые и предложили вынести вопрос на референдум — категорически против.

Матта Мейер, Социалистическая партия:

"Речь идёт о целом поколении, поколении наших матерей, которые работали всю свою жизнь, которым никто не платил за уход за детьми, которые перебивались низкооплачиваемой временной работой. И я не собираюсь заставлять их работать ещё один лишний год и получать на один год меньше пенсии".

За последние годы почти все попытки серьёзно реформировать пенсионную систему в Швейцарии проваливались именно на референдумах. Тем не менее в этот раз наблюдатели выражают осторожный оптимизм — даже несмотря на массовые выступления противников реформы.