"Нельзя заставлять женщин работать лишний год"

В Швейцарии — массовые манифестации за неделю до референдума, который называют важнейшим за несколько лет. Среди вынесенных на него вопросов — новый этап пенсионной реформы. Камень преткновения — предложение повысить пенсионный возраст для женщин, с 64 лет до 65.

По данным опросов, большинство швейцарцев — с небольшим перевесом — в целом поддерживают эту инициативу. Но левые партии — которые и предложили вынести вопрос на референдум — категорически против.

Матта Мейер, Социалистическая партия:

"Речь идёт о целом поколении, поколении наших матерей, которые работали всю свою жизнь, которым никто не платил за уход за детьми, которые перебивались низкооплачиваемой временной работой. И я не собираюсь заставлять их работать ещё один лишний год и получать на один год меньше пенсии".

За последние годы почти все попытки серьёзно реформировать пенсионную систему в Швейцарии проваливались именно на референдумах. Тем не менее в этот раз наблюдатели выражают осторожный оптимизм — даже несмотря на массовые выступления противников реформы.