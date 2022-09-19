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мир

Талиба-наркобарона обменяли на инженера-строителя

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Кабул, Афганистан
Кабул, Афганистан   -   Авторское право  Ebrahim Noroozi/The Associated Press

В международном аэропорту Кабула талибы встречают Башира Нурзая, члена движения "Талибан". В течение 17 лет он содержался в американских тюрьмах по обвинениям в контрабанде наркотиков. Наркобарон был освобожден в ходе обмена пленными между США и Афганистаном.

Американская делегация обменяла Нурзая на гражданина США Марка Фрерихса. Инженер-строитель и ветеран ВМС был похищен в феврале 2020 года во время работы над проектами по развитию страны.

Назначенный талибами министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что обмен может стать новой главой в отношениях с США, и открыть дверь к переговорам.

Талибы захватили власть в Афганистане год назад после ухода оттуда американских войск. Легитимность их правительства до сих пор не признала ни одна страна.