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Япония

Япония под ударом тайфуна

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 Андрей Позняков
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Приближение тайфуна к побережью Миядзаки, 18 сентября 2020
Приближение тайфуна к побережью Миядзаки, 18 сентября 2020   -   Авторское право  Kyodo News via AP

Тысячи жителей южных регионов Японии были вынуждены покинуть свои дома из-за мощного тайфуна, который достиг побережья Страны восходящего солнца в воскресенье. Непогода парализовала движение автотранспорта, отменены сотни авиарейсов, приостановлено железнодорожное сообщение. Ураганный ветер и ливни уже привели к обрывам линий электропередачи, только за первые часы на острове Кюшу были обесточены около сотни тысяч домов, сообщается о первых пострадавших.

С продвижением тайфуна на севере Японское метеорологическое агентство предупреждает об угрозе наводнений и оползней. Власти решают вопрос об эвакуации сотен тысяч жителей из опасной зоны. По прогнозам специалистов, ко вторнику циклон может достичь Токио.