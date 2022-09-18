Япония под ударом тайфуна

Тысячи жителей южных регионов Японии были вынуждены покинуть свои дома из-за мощного тайфуна, который достиг побережья Страны восходящего солнца в воскресенье. Непогода парализовала движение автотранспорта, отменены сотни авиарейсов, приостановлено железнодорожное сообщение. Ураганный ветер и ливни уже привели к обрывам линий электропередачи, только за первые часы на острове Кюшу были обесточены около сотни тысяч домов, сообщается о первых пострадавших.

С продвижением тайфуна на севере Японское метеорологическое агентство предупреждает об угрозе наводнений и оползней. Власти решают вопрос об эвакуации сотен тысяч жителей из опасной зоны. По прогнозам специалистов, ко вторнику циклон может достичь Токио.