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мир

Гваделупа борется с последствиями урагана "Фиона"

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 Yulia Gritsay
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Последствия урагана на Гваделупе
Последствия урагана на Гваделупе   -   Авторское право  Lara Balais / AFP

По меньшей мере один человек погиб в результате удара урагана "Фиона" по Гваделупе — французскому острову в Карибском море. На юге, в коммуне Гуава, вышедшая из берегов река размыла дороги и перевернула десятки машин.

"Это мост Гуавы. Река смыла его. Видите высоту моста относительно воды? Должно быть, вода поднялась минимум на 3,5 метра и затопила всю долину вон там. Людей затопило в их домах", — рассказывает местный житель.

Особенно сильно от шторма пострадал регион Бас-Тер. Местами здесь выпало более 30 см осадков — обычно столько приходится на несколько месяцев.

"Мы потеряли всё. Всё, что было на первом этаже, оказалось в воде. Мы взяли урны и убрали речной мусор", — говорит жительница одного из поврежденных домов.

Власти Гваделупы снизили уровень ливневой опасности с красного до оранжевого. "Фиона" движется в сторону Пуэрто-Рико и Доминиканы.