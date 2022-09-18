ЕС рекомендует блокировать европейское финансирование Венгрии

ЕС рекомендует блокировать 7,5 млрд евро помощи Венгрии из-за проблем с управлением финансами и отступлений от принципов демократии. Как сообщает Associated Press, так обосновал необходимость приостановки траншей еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. По его словам, рекомендация последовала, несмотря на предложения Венгрии по устранению нарушений. Будапешту дают время до 19 ноября, чтобы начать разрешать возникшие проблемы.

Вопрос о блокировании европейского финансирования относится к компетенции Европейского совета, с таким решением должно согласиться квалифицированное большинство стран-членов ЕС.

Ограничить финансирование Будапешта ранее призывали несколько фракций Европарламента, а до этого Еврокомиссия объявила о первом прецеденте применения механизма верховенства права в отношении государства-члена, обвинив венгерские власти в нарушении принципов правового государства.

Будапешт неоднократно высказывал претензии к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в связи с реформами, которые европейские соседи рассматривают как уничтожение демократических институтов, установление контроля над СМИ и ущемление прав меньшинств.

Правительство Орбана эти обвинения категорически отвергало.