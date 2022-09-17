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Италия

"Дождевое цунами" в Италии

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 Андрей Позняков
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Жители города Сенигаллия убирают улицы после наводнения, 16 сентября 2022
Жители города Сенигаллия убирают улицы после наводнения, 16 сентября 2022   -   Авторское право  Guido Calamosca/LaPresse via AP

По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнения в итальянской провинции Анкона. Есть пропавшие без вести. Бедствием обернулись рекордные для этого региона ливни – за шесть часов, согласно подсчётам метеорологов, выпала почти треть годовой нормы осадков. Местные жители сравнивают произошедшее с цунами:

— К счастью, мы живем на втором этаже. С террасы мы видели, как внезапно пришла эта масса воды, которая всего за десять минут поднялась с 50 см. до 1,4 м.

— Мы приехали утром и застали дом бабушки в катастрофическом состоянии, там больше нельзя жить. Мы выбросили всё, что было внутри. Я даже не знаю, можно ли будет когда-либо снова жить здесь.

Такие наводнения существенно повлияли на политику. Последствия изменения климата стали одной из тем избирательной кампании в Италии. О важности экологической повестки заявил премьер-министр Италии Марио Драги:

«Жители пострадавших районов говорят о необходимости защиты окружающей среды. Без заботы об экологии живущие здесь люди не имеют возможности остаться, многие уже хотят уезжать.

Решение гидрогеологической проблемы непосредственно связано с решением инфраструктурных проблем, а значит с инвестициями. Но прежде всего это вопрос об изменении климата».

В результате наводнения в ряде населённых пунктов в провинции Анкона нарушено электроснабжение, нет питьевой воды, повреждены дома и дороги. В области Марка введён режим чрезвычайной ситуации, объявлен двухдневный траур по погибшим.