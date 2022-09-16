В итоговой декларации участники саммита стран Шанхайской организации сотрудничества призвали к созданию более многополярного миропорядка.

Президент России Владимир Путин обвинил Еврокомиссию в экономическом эгоизме из-за решения о снятии санкций с российских удобрений только для стран-членов Евросоюза.

"Наша политика лишена какого-либо эгоизма. Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", — заявил президент РФ.

По словам Путина, в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений и Россия готова бесплатно передать их в развивающиеся страны.

На полях саммита президент РФ высоко оценил, по его словам, сбалансированную позицию Китая по Украине.

В Госдепартамене США, в свою очередь, отметили, что если Пекин начнет оказывает Москве военную помощь или систематически помогать в обходе санкций, то заплатит за это серьезную цену.