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мир

Путин обвинил Еврокомиссию в экономическом эгоизме

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Участники саммита ШОС призвали к созданию многополярного миропорядка
Участники саммита ШОС призвали к созданию многополярного миропорядка   -   Авторское право  AP/Uzbekistan Foreign Ministry

В итоговой декларации участники саммита стран Шанхайской организации сотрудничества призвали к созданию более многополярного миропорядка.

Президент России Владимир Путин обвинил Еврокомиссию в экономическом  эгоизме из-за решения о снятии санкций с российских удобрений только для стран-членов Евросоюза. 

"Наша политика лишена какого-либо эгоизма. Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", — заявил президент РФ. 

По словам Путина, в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений и Россия готова бесплатно передать их в развивающиеся страны.

На полях саммита президент РФ высоко оценил, по его словам, сбалансированную позицию Китая по Украине. 

В Госдепартамене США, в свою очередь, отметили, что если Пекин начнет оказывает Москве военную помощь или систематически помогать в обходе санкций, то заплатит за это серьезную цену.

AP/AP
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