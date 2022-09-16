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мир

ШОС: призывы прекратить войну в Украине

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На саммите ШОС прозвучали призывы прекратить войну в Украине.
На саммите ШОС прозвучали призывы прекратить войну в Украине.   -   Авторское право  Sergei Bobylev/Sputnik

Спустя почти семь месяцев российского вторжения в Украину такие страны как Китай, Индия и Турция не спешат выразит поддержку Москве. На полях саммита ШОС в Самарканде президент РФ Владимир Путин провел переговоры с лидерам стран-участниц.

В ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент РФ выступил с утверждением, что отказ Киева от переговоров препятствует завершению войны.

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее", — эти слова Путина стали ответом на заявление индийского премьера. Нарендра Моди сказал: "Я знаю, что сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону, что демократия, дипломатия и диалог имеют влияние в сегодняшнем мире". 

Перед началом переговоров с Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к скорейшему прекращению войны в Украине дипломатическим путем. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что сдержанность Пекина и Дели свидетельствуют о росте давления на Россию с тем, чтобы прекратить войну в Украине.