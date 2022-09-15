Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев

Украина неуклонно продвигается вперед, приближая своё вступление в Евросоюз. Об этом заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев. Она провела здесь переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему приложить все усилия, чтобы открыть для Украины Европейский общий рынок.

"Процесс вступления идёт полным ходом, - сказал фон дер Ляйен. - Впечатляет скорость, решительность и точность, с которыми вы продвигаетесь. Параллельно мы договорились, что нам нужно работать как можно больше, чтобы в Украине было больше бизнеса, больше доходов, и, таким образом, для Украины стал возможен беспрепятственный доступ к единому европейскому рынку".

Владимир Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за поддержку и в свою очередь предложил Европе украинские энергоносители перед лицом зимы:

"Зимой у нас будут трудные задачи, и мы должны работать и работать вместе, - сказал Зеленский. - ЕС может получать дешёвую электроэнергию от Украины, и это поможет странам ЕС, а Украина, в свою очередь, сможет заработать деньги для своего бюджета, которые помогут нам в такие трудные периоды выплачивать зарплаты и пенсии".

Председатель Еврокомиссии поблагодарила Зеленского и выразила глубокое уважение и восхищение стремлением украинцев к свободе, во имя чего они приносят столько жертв. Она пообещала продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украины со стороны Евросоюза.

"Ваши европейские друзья будут с вами рядом столько, сколько потребуется, мы друзья навсегда", - заявила Урсула фон дер Ляйен.