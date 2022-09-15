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Камерун

Камерунцев сгоняют с земель из-за золота

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Камерун
Камерун   -   Авторское право  Euronews

Здесь леса уступили место карьерам и шахтам. Люди страдают из-за металла, название которому золото. В селах Восточного Камеруна местные жители жалуются на захват земель китайскими компаниями.

По словам Джорджа Набеджи, золото добывали за много лет до его рождения. "Все приняло другой оборот, когда на землю пришли китайцы", — говорит Дордж. "У нас больше нет возможности обрабатывать свои собственные поля, потому что их экспроприировали, а выгоды от того, над чем здесь работают нет. Когда-то в округе был лес, а теперь - пустыня".

Неправительственные организации обвиняют местную администрацию в том, что она игнорирует жалобы людей на захват территорий, а китайские компании в покупке фермерских земель практически за гроши.