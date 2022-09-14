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США

Худший день на Уолл-стрит за последние два года

Access to the comments Комментарии
 Euronews  и AP, AFP
Индекс Dow Jones потерял 13 сентября более 1250 пунктов
Индекс Dow Jones потерял 13 сентября более 1250 пунктов   -   Авторское право  Julia Nikhinson/AP

Тринадцатое сентября стало для Уолл-стрит худшим днем за два года.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник завершились падением на фоне публикации статистических данных об инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов, наряду с негативной динамикой в секторе технологий, потребительских услуг и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones снизился на 3,94%, достигнув месячного минимума, индекс S&P 500 - на 4,32%, а NASDAQ Composite - на 5,16%, что является худшим результатом с марта 2020 года.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших ценных бумаг (2827) значительно превысило количество закрывшихся в плюсе (354). На фондовой бирже NASDAQ подешевели акции 3015 компаний против 811, стоимость которых выросла.