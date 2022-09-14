English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Казахстан

Понтифик провёл массовое богослужение в столице Казахстана

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Папа римский провел богослужение в столице Казахстана
Папа римский провел богослужение в столице Казахстана   -   Авторское право  HANDOUT/AFP

Ватикан и Московский патриархат обсуждают возможность личной встречи папы римского Франциска с предстоятелем Русской православной церкви Кириллом. Этот вопрос был поднят в ходе визита понтифика в Нурсултан на Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В среду глава Ватикана провёл богослужение на территории выставочного центра Expo.

На мессе присутствовали около семи тысяч человек. Обращаясь к собравшимся и всему миру папа римский вновь заговорил о войне в Украине. Сделать всё возможное для прекращения боевых действий понтифик призывал и на Съезде религиозных лидеров.

Давайте возьмём на себя ещё большие обязательства и будем настаивать на необходимости разрешения конфликтов не силой, оружием или угрозами, которые несостоятельны, а лишь тем средствами, которые благословлены небесами и достойны человека: встречами, диалогом и терпеливыми переговорами.
Франциск
папа римский

Патриарх Московский Кирилл от личного участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий отказался. В письменном послании он обвинил коллективный Запад в попытках строить мир без опоры на нравственные ценности.