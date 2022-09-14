Понтифик провёл массовое богослужение в столице Казахстана

Ватикан и Московский патриархат обсуждают возможность личной встречи папы римского Франциска с предстоятелем Русской православной церкви Кириллом. Этот вопрос был поднят в ходе визита понтифика в Нурсултан на Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В среду глава Ватикана провёл богослужение на территории выставочного центра Expo.

На мессе присутствовали около семи тысяч человек. Обращаясь к собравшимся и всему миру папа римский вновь заговорил о войне в Украине. Сделать всё возможное для прекращения боевых действий понтифик призывал и на Съезде религиозных лидеров.

Давайте возьмём на себя ещё большие обязательства и будем настаивать на необходимости разрешения конфликтов не силой, оружием или угрозами, которые несостоятельны, а лишь тем средствами, которые благословлены небесами и достойны человека: встречами, диалогом и терпеливыми переговорами. Франциск папа римский

Патриарх Московский Кирилл от личного участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий отказался. В письменном послании он обвинил коллективный Запад в попытках строить мир без опоры на нравственные ценности.