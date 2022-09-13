English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Португалия

Производители керамики в Португалии ждут помощи от правительства и ЕС

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Португалия
Португалия   -   Авторское право  Euronews

В Португалии из-за роста цен на энергоносители одним из наиболее пострадавших оказался сектор, производящий керамику. Счета за газ компании CINCA , расположенной на севере страны, увеличились в пять раз, с 300 тысяч до почти полутора миллионов евро в месяц. Плата за электроэнергию возросла в два раза.

Жоау Лима, директор компании CINCA: "Счета за газ и электричество раньше составляли около 30% наших производственных затрат, а теперь - более 55%. Это сказывается на нашем производстве, наши ценах, и нашей прибыли".

В текущем году компании CINCA уже приходилось закрываться на полтора месяца. Не исключено, что это было не в последний раз. Чтобы этого не допустить завод пытается сократить потребление энергии. Задумывается руководство и о новых инвестициях.

"Мы продумываем вопрос об инвестициях с точки зрения когенерации - процесса совместной выработки электрической и тепловой энергии. Речь идет об использовании тепла печей. Но вкладывать средства в это на данный момент непросто. Условия сложились крайне неблагоприятные. Инфляция заставляет нас очень осторожно относиться к инвестициям, потому что процентные ставки растут все больше и больше"

Генеральный директор CINCA ожидает поддержки от Европейского Союза и правительства Португалии.

Жоау Лима, директор компании CINCA: "Эта задержка чрезвычайно губительна. Мы пытаемся как-то сбалансировать бюджет уже несколько месяцев, и это непросто без четкой политической и экономической поддержки".

Филипа Суареш, корреспондент Euronews: "Мы связались и с несколькими другими португальскими компаниями производящими керамику, но они не захотели говорить на тему энергетического кризиса в отрасли. По словам представителей этих предприятий, пока они предпочитают дождаться мер, которые обещает озвучить правительство Португалии после экстренной встречи министров энергетики стран ЕС, намеченной на конец сентября".