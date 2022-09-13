Производители керамики в Португалии ждут помощи от правительства и ЕС

В Португалии из-за роста цен на энергоносители одним из наиболее пострадавших оказался сектор, производящий керамику. Счета за газ компании CINCA , расположенной на севере страны, увеличились в пять раз, с 300 тысяч до почти полутора миллионов евро в месяц. Плата за электроэнергию возросла в два раза.

Жоау Лима, директор компании CINCA: "Счета за газ и электричество раньше составляли около 30% наших производственных затрат, а теперь - более 55%. Это сказывается на нашем производстве, наши ценах, и нашей прибыли".

В текущем году компании CINCA уже приходилось закрываться на полтора месяца. Не исключено, что это было не в последний раз. Чтобы этого не допустить завод пытается сократить потребление энергии. Задумывается руководство и о новых инвестициях.

"Мы продумываем вопрос об инвестициях с точки зрения когенерации - процесса совместной выработки электрической и тепловой энергии. Речь идет об использовании тепла печей. Но вкладывать средства в это на данный момент непросто. Условия сложились крайне неблагоприятные. Инфляция заставляет нас очень осторожно относиться к инвестициям, потому что процентные ставки растут все больше и больше"

Генеральный директор CINCA ожидает поддержки от Европейского Союза и правительства Португалии.

Жоау Лима, директор компании CINCA: "Эта задержка чрезвычайно губительна. Мы пытаемся как-то сбалансировать бюджет уже несколько месяцев, и это непросто без четкой политической и экономической поддержки".

Филипа Суареш, корреспондент Euronews: "Мы связались и с несколькими другими португальскими компаниями производящими керамику, но они не захотели говорить на тему энергетического кризиса в отрасли. По словам представителей этих предприятий, пока они предпочитают дождаться мер, которые обещает озвучить правительство Португалии после экстренной встречи министров энергетики стран ЕС, намеченной на конец сентября".