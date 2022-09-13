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Казахстан

Папа римский Франциск призвал строить более стабильный и спокойный мир

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Визит Франциска в Казахстан
Визит Франциска в Казахстан   -   Авторское право  FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Папа Римский Франциск совершает трехдневный апостольский визит в Казахстан. В международном аэропорту столицы республики Нур-Султане понтифика встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Выступая перед представителями руководства, гражданского общества и дипкорпуса глава римско-католической церкви сказал, что миру нужны лидеры, которые, могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами. Франциск призвал возродить "Хельсинкский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. "Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю со всеми", - отметил Франциск.

В среду понтифик примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. В его работе ожидается участие около 100 делегаций из 50 стран. Известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет принимать участие в работе съезда.

В ходе визита в Казахстан Франциск так же проведет католическую службу, на которой ожидается, по оценкам местных властей, до 3 тысяч паломников.