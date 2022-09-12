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Россия

Постпред России при ЕС Владимир Чижов покинет Брюссель

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 Yulia Gritsay
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Постпред России при ЕС Владимир Чижов в 2006 году
Постпред России при ЕС Владимир Чижов в 2006 году   -   Авторское право  AP Photo/Virginia Mayo

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в ближайшее время покинет Брюссель. Он проработал на этом посту 17 лет.

Дипломат сообщил о своем отъезде из Европы на пресс-конференции.

"Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС",

— заявил Владимир Чижов, добавив, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом» уже не будет.

Кто заменит дипломата в Брюсселе пока не ясно. 

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков предложил кандидатуру Владимира Чижова на должность сенатора от республики. 

До назначения на пост постоянного представителя России при ЕС в 2005 году Владимир Чижов три года был заместителем министра иностранных дел РФ, а до этого — работал в центральном аппарате МИДа, а также в посольствах СССР и России в Греции и на Кипре.