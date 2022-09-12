Эскалация на армяно-азербайджанской границе

Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают приграничные города страны из артиллерии и применяют беспилотники.

"Подразделения ВС Азербайджана с 00.05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука", — цитирует агентство "РИА Новости" армянское военное ведомство.

В свою очередь Минобороны Азербайджана назвало очередной военный конфликт на границе широкомасштабной провокацией вооруженных сил Армении и обвинило Ереван в обстреле позиций, укрытий и баз азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах. Ведомство заявило, что в рядах его подразделений есть погибшие.

Кабмин Армении сообщил, что из-за обострения ситуации на границе премьер-министр страны Никол Пашинян перед заседанием Совбеза Армении провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.