Парламентские выборы в Швеции

В Швеции проходят парламентские выборы: гражданам страны предстоит избрать депутатов Риксдага и местных органов самоуправления.

Противостояние, по мнению аналитиков, развернётся между блоками левоцентристов и правых; по данным предвыборных опросов, разница в рейтингах между этими объединениями лежит в рамках статистической погрешности.

В левоцентристскую группу входят правящая Социал-демократическая рабочая партия премьера Магдалены Андерссон, Левая партия и "зелёные".

Среди участников право-консервативного блока — ведущая оппозиционная сила, "Умеренная коалиционная партия", а также популистское движение "Шведские демократы", которое за последнее время стремительно набирает популярность на волне антииммигрантской риторики.

Иммиграция, преступность и инфляция — среди главных тем, волнующих избирателей.

Первые результаты выборов должны быть объявлены в ночь на понедельник.