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Австрия

Нойзидлер-Зе под угрозой исчезновения

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 Alexander Kazakevich
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На Нойзидлер-Зе можно наблюдать более 350 видов гнездящихся и перелётных птиц.
На Нойзидлер-Зе можно наблюдать более 350 видов гнездящихся и перелётных птиц.   -   Авторское право  ORF

На границе Австрии и Венгрии высыхает озеро, включённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за крайне низкого уровня воды на Нойзидлер-Зе всё труднее заниматься парусным спортом и виндсёрфингом.А те, кто приобрёл плавучие рыбацкие домики, не могут в них попасть.

Вот что говорят свидетели этого природного феномена:

– С середины июля озеро сильно мелеет, так что прощай отдых на воде - на лодке до дома не добраться, а дороги-то нет!

– Вокруг солончаковые степи, в почве видны трещины. Скоро всё высохнет и по дну озера можно будет ходить, но сейчас здесь просто глубокая мягкая грязь.

Среди идей по спасению Нойзидлер-Зе, предложенных местными властями, – переброска части стока Дуная. Защитники окружающей среды выступают резко против любого вмешательства в естественный процесс развития экосистемы озера.