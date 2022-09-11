В Харьковской области освобождены свыше 40 населённых пунктов

В Харьковской области под контроль Украины вернулись свыше 40 населенных пунктов. Об этом украинским СМИ сообщил глава Харьковской областной военной Олег Синегубов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный подтвердил, что с начала сентября 3 000 квадратных километров территории Украины освобождены от оккупационных российских сил.

По оценкам Института изучения войны (ISW), в ходе контрнаступления украинские военные в некоторых местах продвинулись вглубь на 70 километров. Наблюдатели отмечают, что армия РФ отступает в спешке, чтобы не попасть в окружение под Изюмом.

Генштаб ВСУ пока не подтверждает взятие Изюма, накануне появилась видеозапись вступления украинских военных в этот город, на улицах заметна брошенная российская техника.

Официальный представитель Генштаба ВСУ Александр Штупун заявил: "Враг продолжает терпеть потери. На Харьковском направлении у вражеских подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии не осталось путей снабжения. Личный состав пребывает в панике".

В ежедневной сводке минобороны РФ говорится о высокоточных ударах по подразделениям и резервам армии Украины в Харьковской области; перегруппировка войск, о которой сообщалось накануне, больше не упоминается. На представленной карте — новая линия фронта, свидетельствующая об отступлении российских сил.

В ночь на воскресенье несколько населенных пунктов в Донецкой области попали под обстрел, в Покровске жертвами российского ракетного стали не менее десяти человек, повреждены около 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. В Краматорске удару подверглась промышленная зона.