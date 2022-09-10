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Пакистан

Пакистану необходимо 30 миллиардов долларов

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 Euronews
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Антониу Гутерриш в Пакистане
Антониу Гутерриш в Пакистане   -   Авторское право  W.K. Yousafzai/The Associated Press

Пакистану требуется помощь размером в 30 миллиардов долларов: об этом объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл с визитом в эту страну, пострадавшую от самых масштабных наводнений в своей истории. По словам главы ООН, Пакистан оказался "на передовой борьбы с изменениями климата". По официальным данным, за минувшие три месяца наводнения унесли жизни почти 1400 пакистанцев.