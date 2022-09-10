Пакистану необходимо 30 миллиардов долларов

Пакистану требуется помощь размером в 30 миллиардов долларов: об этом объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл с визитом в эту страну, пострадавшую от самых масштабных наводнений в своей истории. По словам главы ООН, Пакистан оказался "на передовой борьбы с изменениями климата". По официальным данным, за минувшие три месяца наводнения унесли жизни почти 1400 пакистанцев.