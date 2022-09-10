Новый лагерь в "Тер-Апеле"

В Нидерландах, у центра по приёму беженцев "Тер Апель", военные и волонтёры возвели новый палаточный лагерь на 700 человек, который должен помочь разгрузить основной комплекс. "Тер Апель" на северо-востоке страны уже несколько недель испытывает кризис перенаселения. Он рассчитан на 2000 мест, но обитателей там гораздо больше. Жители выходили на акции протеста против бездействия властей и преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами.