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мир

Европейские лидеры отдают дань памяти Елизавете II

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 Euronews
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Елизавета II
Елизавета II   -   Авторское право  Alastair Grant/AP

Европейские лидеры выразили соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Президент Эммануэль Макрон прибыл в посольство Соединенного Королевства в Париже, чтобы оставить запись в книге памяти. "Здесь, в Париже, который она так любила, а так же во всей Франции, печаль наших соотечественников безгранична", — написал Макрон. Он назвал Елизавету II другом Франции.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Мы благодарны ей за глубокую привязанность к друзьям. Елизавета II владела нашим языком, любила нашу культуру, она тронула наши сердца".

"Цветы перед Букингемским дворцом в Лондоне, а также перед посольством Великобритании в Берлине - доказательство того, что Елизавета II была и есть в сердцах людей", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии: "Германия с благодарностью вспоминает королеву, которая, среди многих других, ратовала за то, чтобы бывшие враги военного времени - Великобритания и Германия, смогли вновь примириться".

У здания Еврокомиссии в Брюсселе приспущены флаги ЕС. "Королеве всегда удавалось наводить мосты между народами", - отметил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Шарль Мишель глава Евросовета: "Ушла из жизни колоссальная личность, которую мы знали в течение семидесяти лет. Она пережила все великие кризисы нашего времени - Вторую мировую войну, холодную войну и стала свидетелем войны в Украине".

В европейских столицах к зданиям посольств Соединенного Королевства люди несут трогательные записки и цветы, отдавая дань уважения ушедшему монарху.