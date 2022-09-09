Тысячи британцев приходят к Букингемскому дворцу почтить память Елизаветы II

Аннелиз Борджес, Euronews: Букингемский дворец в столице Соединенного Королевства сегодня - символ утраты и общей скорби.

Тысячи людей пришли сюда, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II, которая скончалась восьмого сентября в возрасте 96 лет. Королеву знали все, она была частью жизни каждого британца. Многие из присутствующих здесь людей, говорят о ней как о матери нации, легенде и символе.

Женщина, которая взошла на трон в возрасте 25 лет, прослужила этой стране более семи десятилетий. По словам пришедших сюда британцев, в течение своего правления она вела, вдохновляла и объединяла страну.

Елизавета II оставляет после себя большую пустоту, которую предстоит заполнить.

Великобритания вступила в период национального траура, который, как сообщается, продлится до государственных похорон королевы, назначенных на 18 сентября.