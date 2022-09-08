Долгосрочная военная помощь Украине

На авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. В переговорах принимают участие министры обороны 50 стран мира.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что уже одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Украине составляет 675 млн долларов, в том числе это боеприпасы для реактивных система залпового огня HIMARS. :

"Лицо войны меняется, а с этим и миссия нашей группы. Мы будем работать вместе, чтобы обучить украинские силы на долгосрочную перспективу. Мы будем работать вместе, чтобы интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции на долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы модернизировать наши производственные базы, чтобы соответствовать потребностям Украины на долгосрочной основе, мы будем работать вместе над производством и инновациями, чтобы соответствовать потребностям Украины в самообороне в долгосрочной перспективе".

В четверг с необъявленным визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил что Белый дом подготовил еще один пакет помощи, направленный на укрепление обороны Украины и 18 европейских стран, объемом два миллиарда долларов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в странах ЕС исчерпываются и призвал пополнять арсеналы ЕС путем объединения военных заказов.