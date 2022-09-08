"Не там ищете": Илья Пономарев прокомментировал обыски у журналистов в регионах РФ

Бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев заявил, что принадлежащие ему интернет-ресурсы продолжат работу, после сообщений об обысках у журналистов в российских регионах.

"...не там ищете. Сетка "Утро Февраля" продолжит работать во всех регионах. Их у нас 34. А если вы ищете ячейки НРА среди региональных журналистов, то вы ещё тупее, чем мы думали!", - прокомментировал Пономарев действия российских силовиков в Твиттере.

Обыски у журналистов прошли в Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Орловской области, Москве и подмосковном Одинцове.

Как сообщают информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах, следственные действия были проведены у администраторов телеграм- и Youtube-каналов "Утро февраля", принадлежащих Пономареву.

30 августа Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева на два месяца по делу о "фейках" о российской армии. Причиной возбуждения уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ стали его высказывания в видеороликах на YouTube-канале. По версии следствия, Пономарев распространял сведения об убийствах российскими военными мирных жителей, создании помех в работе гуманитарного коридора, а также о ракетных ударах по Запорожской АЭС.

После убийства Дарьи Дугиной в Москве Пономарев заявил, что ответственность за нападение взяла на себя "Национальная республиканская армия", о которой до его заявления ничего не было известно.

Депутат Госдумы пятого и шестого созывов Илья Пономарев, единственный голосовавший в против вступления Крыма в РФ, сейчас проживает в Украине. В 2019 году он получил украинское гражданство. После вторжения российских войск Пономарев вступил в ряды украинской территориальной обороны.