Инфляция: ЕЦБ вновь повышает ставки

Историческое повышение: Европейский центральный банк вновь увеличил базовую процентную ставку (+0,75 до 1,25%), а также ставки по депозитам (+0,75 до 0,75%) и краткосрочным кредитам (+0,75 до 1,5%). По словам главы ведомства Кристин Лагард, меры, принятые регулятором, призваны бороться с инфляцией в еврозоне. На фоне топливного кризиса её годовой уровень составил 9,1% в августе.

Сегодня мы повысили три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов и это далеко не последнее повышение, поскольку инфляция остается слишком высокой и, вероятно, в течение длительного периода будет превышать наши целевые показатели.Благодаря этому важному шагу мы сможем ускорить переход от адаптации к обузданию инфляции и её возвращению к среднесрочному целевому уровню 2%. Кристин Лагард Председатель ЕЦБ

Экономисты опасаются, что из-за решения, принятого во Франкфурте, в еврозоне сократится спрос, что может вызвать рецессию. Среди других ожидаемых последствий повышения ставок – укрепление евро по отношению к доллару, что снизит цены на импортные товары. Странам еврозоны будет дороже обслуживать госдолг, а для простых граждан ипотека станет менее доступной, в некоторых случаях увеличится размер ежемесячных платежей по действующим кредитам.

В июле ЕЦБ впервые за десятилетие повысил 3 ключевые ставки на 0,5%, тем самым покончив с отрицательными ставками. Повышение ставок в еврозоне происходит медленнее чем в США, но в целом денежная политика ЕЦБ следует глобальным трендам.