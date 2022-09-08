Военнослужащие Бундесвера возобновили патрулирование на севере Мали в рамках миротворческой миссии ООН для борьбы с джихадистскими группировками.

Операции были приостановлены после того, как в середине июля переходное правительство Мали не выдало разрешение на пролет самолету Бундесвера для ротацию военнослужащих миссии.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военные останутся на территории Мали только в том случае, если власти западноафриканской страны обеспечат их безопасность.

Ранее французская операции "Бархан в Мали была прервана в связи с решением малийских властей расторгнуть двустороннее соглашение в сфере обороны.

На этом фоне Бамако сближается с Москвой.