Эрдоган: "Мы уже видим позитивные перемены"

Турция окажет любую поддержку делу разрешения давних споров на Балканах — в интересах мира и стабильности в регионе. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В среду он прибыл в Белград — это его вторая остановка в рамках турне по балканским странам.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Когда речь заходит о Косове и Сербии, мы всегда говорим, что готовы оказывать всяческую поддержку. Мы уже видим позитивные перемены, и я надеюсь, что они и дальше будут позитивными и устойчивыми, потому что Балканы больше не могут мириться с такого рода проблемами".

Александр Вучич, со своей стороны, подтвердил сербские обязательства в Боснии, но о Косове упоминать не стал. Отношения же Белграда и Анкары, по словам президента, переживают "золотой век".

Александр Вучич, президент Сербии:

"Мы долго обсуждали все важные вопросы стабильности в регионе. Мы говорили о том, как важно сохранять мир, и мы подтвердили наши взгляды на целостность Боснии и Герцеговины. Я отметил уважение к Дейтонскому соглашению и существованию Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины".

Среди "стабилизационных" проектов, которые поддерживает Анкара — строительство шоссе Белград — Сараево. За ним внимательно следят и в Евросоюзе, считая, что успешное завершение международного проекта станет весьма позитивным сигналом.

Александр Меджедович, комитет международных экономических отношений:

"Финансирование этого проекта обеспечено разными сторонами. Это не только Турция, но и внутреннее финансировании Сербии и Боснии и Герцеговины, есть и другие источники. И я могу сказать, что всё идет более или менее по плану".

На этом фоне спецпредставитель ЕС по Косову Мирослав Лайчак в пятницу вновь должен отправиться в Приштину, чтобы ускорить процесс переговоров. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы у сторон есть реальные шансы договориться.