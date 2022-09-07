Война в Украине: пробки на польской границе

С тех пор, как началась война, сотни украинских фур с экспортными товарами целыми днями стоят заблокированными вдоль границы с Польшей. На этой неделе очередь грузовиков на КПП Ягодин достигла 45 километров.

Таможенный контроль на польской стороне границы проходит очень медленно, и дальнобойщики страдают от последствий такой ситуации.

"Мы стоим уже три дня, мы устали от очередей, многие люди идут "левой полосой", вне очереди, они "свои", полиция им покровительствует и их пропускает. Что я могу ещё сказать? Я устал от этого, пусть там примут какие-то решения, чтобы убрать эти очереди и ускорить работу таможни", - говорить водитель Валентин.

Но что внутри всех этих грузовиков? Что они везут после того, как удалось разблокировать морские перевозки?

"В основном возим продукты — рапс, подсолнечник, масло, пшеницу — всё, что не пускают через Чёрное море", - рассказывает водитель Николай..

Этим водителям ничего не остаётся. как только ждать, ещё два или три дня. По ту сторону границы дела обстоят не намного лучше: на этой неделе польские дальнобойщики перекрыли границу, требуя ускорить фитосанитарный контроль и обеспечить круглосуточное обслуживание.