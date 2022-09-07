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мир

В Китае не прекращаются поиски пропавших без вести

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 Euronews
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Китай, Сычуань
Китай, Сычуань   -   Авторское право  Ran Peizong/Xinhua via AP

В китайской провинции Сычуань, пострадавшей от сильного землетрясения, не прекращаются аварийно-спасательные работы. Команды специалистов не только разыскивают оказавшихся под завалами людей, но и проводят эвакуацию тех, кто оказался в ловушке.

Мощные подземные толчки были зарегистрированы в понедельник. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в уезде Лудин. Стихия унесла жизни по меньшей мере 74 человек, 26 числятся пропавшими без вести, более 250 получили ранения.

В провинции повреждены дороги и линии электропередачи. Землетрясение вызвало оползни в Чэнду, столице провинции Сычуань, жители которой находятся в карантине из-за распространения COVID-19.