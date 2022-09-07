English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Италия

Италия: пожар на химическом заводе

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Пожар на химическом заводе в Сан-Джулиано-Миланезе / Италия
Пожар на химическом заводе в Сан-Джулиано-Миланезе / Италия   -   Авторское право  Alessandro Bremec/LaPresse

По меньше мере 3 человека получили ранения в итальянском Сан-Джулиано (пригороде Милана) во время сильного пожара, вспыхнувшего на территории компании Nitrolchimica. Все раненые - её сотрудники. Состояние одного из них тяжёлое - он получил ожоги второй и третьей степени. 

На момент возгорания на предприятии находились 17 человек. Они сообщили о многочисленных взрывах. 

Nitrolchimica занимается рекуперацией и утилизацией растворителей и других опасных химических отходов. На таких предприятиях, по словам экспертов, риск возникновения пожаров особенно велик. Причины этого возгорания пока неизвестны. 

Ситуация сложная. Пожарные не исключают возможности новых взрывов. Власти региона Ломбардия, в который входит Милан, говорят, что анализы не выявили каких-либо химических загрязнений воздуха. Соответствующие службы внимательно следят за развитием ситуации.

Близлежащие предприятия эвакуированы. Если огонь не будет полностью потушен в ближайшее время, всем им потенциально угрожает пламя. Пожарным удалось его пригасить и локализовать, но не потушить полностью. Пена поступает из Брешии, Бергамо и Вероны. 

Муниципалитет Сан-Джулиано призывает граждан держать окна домов закрытыми "в качестве меры предосторожности" и не приближаться к месту пожара.