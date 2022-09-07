Италия: пожар на химическом заводе

По меньше мере 3 человека получили ранения в итальянском Сан-Джулиано (пригороде Милана) во время сильного пожара, вспыхнувшего на территории компании Nitrolchimica. Все раненые - её сотрудники. Состояние одного из них тяжёлое - он получил ожоги второй и третьей степени.

На момент возгорания на предприятии находились 17 человек. Они сообщили о многочисленных взрывах.

Nitrolchimica занимается рекуперацией и утилизацией растворителей и других опасных химических отходов. На таких предприятиях, по словам экспертов, риск возникновения пожаров особенно велик. Причины этого возгорания пока неизвестны.

Ситуация сложная. Пожарные не исключают возможности новых взрывов. Власти региона Ломбардия, в который входит Милан, говорят, что анализы не выявили каких-либо химических загрязнений воздуха. Соответствующие службы внимательно следят за развитием ситуации.

Близлежащие предприятия эвакуированы. Если огонь не будет полностью потушен в ближайшее время, всем им потенциально угрожает пламя. Пожарным удалось его пригасить и локализовать, но не потушить полностью. Пена поступает из Брешии, Бергамо и Вероны.

Муниципалитет Сан-Джулиано призывает граждан держать окна домов закрытыми "в качестве меры предосторожности" и не приближаться к месту пожара.