В Бразилии запретили продажу "Айфонов"

В Бразилии запретили компании Apple продавать "Айфоны" без зарядного устройства. Суд назвал такую практику дискриминацией покупателей, которые получают некомплектный товар.

Американская корпорация начала продавать свои смартфоны без зарядки около двух лет назад: это мотивировали заботой об окружающей среде за счёт сокращения мусора.

Apple уже заявила, что будет обжаловать решение бразильского суда.