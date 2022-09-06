Владимир Путин на учениях "Восток-2022"

В Приморском крае завершается активная фаза военных учений "Восток-2022". По сообщениями минобороны России, в них принимают участие 50 тысяч человек — в том числе военнослужащие из Индии и Китая. Причём Пекин впервые отправил в Россию и подразделения сухопутных войск, и моряков, и лётчиков.

Манёвры на фоне войны против Украины вызвали протесты и обеспокоенность Японии и США, причём в Вашингтоне "выразили тревогу" из-за того, что в учениях участвуют и другие страны.

Индия и Китай отказались вводить санкции против России, а в Пекине, более того, отказались критиковать Кремль и обвинили Запад в провоцировании Москвы.

Манёвры проходили на семи полигонах Восточного военного округа, в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей и должны завершиться в среду. В последние дни за ними наблюдал президент России Владимир Путин.