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мир

Владимир Путин на учениях "Восток-2022"

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 Euronews
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Владимир Путин на учениях
Владимир Путин на учениях   -   Авторское право  Mikhail Klimentyev/Sputnik via AP

В Приморском крае завершается активная фаза военных учений "Восток-2022". По сообщениями минобороны России, в них принимают участие 50 тысяч человек — в том числе военнослужащие из Индии и Китая. Причём Пекин впервые отправил в Россию и подразделения сухопутных войск, и моряков, и лётчиков.

Манёвры на фоне войны против Украины вызвали протесты и обеспокоенность Японии и США, причём в Вашингтоне "выразили тревогу" из-за того, что в учениях участвуют и другие страны.

Индия и Китай отказались вводить санкции против России, а в Пекине, более того, отказались критиковать Кремль и обвинили Запад в провоцировании Москвы.

Манёвры проходили на семи полигонах Восточного военного округа, в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей и должны завершиться в среду. В последние дни за ними наблюдал президент России Владимир Путин.