Вертолет МЧС России доставил в понедельник утром поисково-спасательный отряд на Ключевскую сопку на отметку 1 663 метров, сообщили в главном управлении экстренных служб по региону.

В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, чтобы добраться к полуночи до отметки 3 300 метров, где находится домик вулканологов, а с рассветом продолжить путь до отметки 4 158 метров, говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ранее стало известно, что число погибших при восхождении на самый высокий действующих вулкан Евразии российских туристов возросло до восьми. Двое не пережили ночь. Наземная группа спасателей поднялась на 1 400 метров. Операцию усложняет сильный ветер, порывы которого достигают 72 км/час.

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров.

Реагируя на трагедию, глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Камчатка, Бурятия и Якутия могут стать ключевыми городами "по подготовке гидов для всей страны"."К сожалению, действительно, у нас регулярно печальные новости приносит даже Камчатка", - заявил он на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник прилетает на Камчатку: в программе среди прочего - общение с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" и встреча с губернатором региона Владимиром Солодовым.