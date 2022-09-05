Посол США в России Джон Салливан покинул свой пост

Посол США в России Джон Салливан покинул свой постКомментарии
Euronews
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Посол США в России Джон Салливан завершил работу в стране и накануне покинул Москву. В американском посольстве сообщили, что дипломат, проработавший в российской столице почти три года, закончил карьеру на государственной службе.
— говорится в заявлении посольства США.
Накануне отъезда, 3 сентября, Джон Салливан посетил церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Кто займет пост Джона Салливана пока не ясно. До прибытия в Москву его преемника временным поверенным в делах посольства станет Элизабет Руд.