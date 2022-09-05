Посол США в России Джон Салливан покинул свой пост

Посол США в России Джон Салливан завершил работу в стране и накануне покинул Москву. В американском посольстве сообщили, что дипломат, проработавший в российской столице почти три года, закончил карьеру на государственной службе.

"После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США"

— говорится в заявлении посольства США.

Накануне отъезда, 3 сентября, Джон Салливан посетил церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Кто займет пост Джона Салливана пока не ясно. До прибытия в Москву его преемника временным поверенным в делах посольства станет Элизабет Руд.